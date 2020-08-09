+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Никола Антич: «Думаю, Шахтер выиграет чемпионат»

Защитник Шахтера Никола Антич считает, что команда станет чемпионом в этом сезоне.

— У нас получаются игры, мы хорошо тренируемся, продолжаем нашу серию. У нас 17 игр без поражений. Это очень хорошо. Стараемся, чтобы выиграть чемпионат. Это очень нужно, болельщики нас поддерживают. Думаю, мы выиграем чемпионат.

У нас очень хорошие шансы в этом сезоне. В команде собраны классные игроки. Думаю, чемпионство не так уж далеко от нас. Кончено, есть БАТЭ, Неман, брестское Динамо, минское. Есть классные команды, но мы будем продолжать нашу работу, чтобы стать первыми, – сказал Антич.

После 21 тура Шахтер опережает БАТЭ на 3 очка, Неман – на 5 (у гродненского клуба 1 матч в запасе).

Отметим, что игрок горняков стал лучшим в БВЛ по итогам июля.
Sportarena.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Уладзiмiр Някляеў
"Выбары" і ВЫБАР
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Павел Знавец
Судьба Лукашенко – в руках Путина.
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Петр Рудковский
Байкі пра байкот


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]