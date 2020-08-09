Никола Антич: «Думаю, Шахтер выиграет чемпионат»

— У нас получаются игры, мы хорошо тренируемся, продолжаем нашу серию. У нас 17 игр без поражений. Это очень хорошо. Стараемся, чтобы выиграть чемпионат. Это очень нужно, болельщики нас поддерживают. Думаю, мы выиграем чемпионат.





У нас очень хорошие шансы в этом сезоне. В команде собраны классные игроки. Думаю, чемпионство не так уж далеко от нас. Кончено, есть БАТЭ, Неман, брестское Динамо, минское. Есть классные команды, но мы будем продолжать нашу работу, чтобы стать первыми, – сказал Антич.





После 21 тура Шахтер опережает БАТЭ на 3 очка, Неман – на 5 (у гродненского клуба 1 матч в запасе).





Отметим, что игрок горняков стал лучшим в БВЛ по итогам июля.