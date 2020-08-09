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Американец Льюис нокаутировал россиянина Олейника и установил рекорд UFC

Американец Деррик Льюис одержал победу над российским бойцом смешанных единоборств Алексеем Олейником в поединке в тяжелом весе на турнире UFC в Лас-Вегасе, пишет РБК. Боец отправил соперника из России в нокаут на 24-й секунде второго раунда.

На взвешивании перед поединком 43-летний Олейник оказался на 17 кг легче 35-летнего противника — 103 кг против 120 кг.

Льюис мощно включился в бой ударами с рук и ног, но затем зачем-то сам перевел встречу в партер. Этим действием американец создал себе массу проблем. Олейник попытался провести коронное удушение, но шея Деррика оказалась слишком необъятной для этого. Тогда Алексей применил прием с давлением на диафрагму, но Льюис выдержал и это, хотя после боя признался: «Еще 20 секунд, и я бы проиграл».

В перерыве угол американца знатно отсчитал своего бойца, и Деррик вышел заряженным на следующий раунд. И он снова попал. На этот раз сильнее. Олейник упал на колено и Льюис начал добивать его ударами справа. Прошла 21 секунда с момента начала раунда и рефери посчитал, что этого достаточно, пишет sovsport.




Для Льюиса это 24-я победа за карьеру в MMA, при чем большинство из них (19 побед) — нокаутами. Кроме того, после этой победы американец стал рекордсменом UFC по количеству нокаутов в тяжелом весе. Сейчас на счету Деррика 11 досрочных побед. Олейник проиграл в 14-й раз.
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