Гонка прошла на трассе "Сильверстоун"

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Сегодня, 9 августа, состоялся четвертый этап нового сезона Формулы-1. Выиграл Гран-при 70-летия в Великобритании пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.





Второе и третье места заняли представители "Мерседес" — Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.





Результаты гонки





Отметим, что сезон Формулы-1 откладывался из-за пандемии коронавируса. Часть гонок была отменена или перенесена на неопределенный срок.





В прошлом сезоне свое шестое чемпионство оформил пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Также "Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов, завоевав шестой титул подряд.