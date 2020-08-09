Формула-1: пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия
Нидерландец одержал первую победу в текущем сезоне.
Гонка прошла на трассе "Сильверстоун"
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Сегодня, 9 августа, состоялся четвертый этап нового сезона Формулы-1. Выиграл Гран-при 70-летия в Великобритании пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Второе и третье места заняли представители "Мерседес" — Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Результаты гонки
Отметим, что сезон Формулы-1 откладывался из-за пандемии коронавируса. Часть гонок была отменена или перенесена на неопределенный срок.
В прошлом сезоне свое шестое чемпионство оформил пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Также "Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов, завоевав шестой титул подряд.
18:43 09/08/2020
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