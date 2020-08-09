«Можно назначить несправедливый пенальти и украсть у команды победу в матче. Можно не засчитать гол, забитый по правилам и украсть у команды право на участие в чемпионате мира. Можно не удалить с поля агрессивного игрока, а через пять минут он украдет у другого возможность играть в футбол. Все это мы, футбольные болельщики, видим каждый год, и миримся с этим, как с неотъемлемой частью любимой игры.





А еще можно украсть право выбирать свое будущее и будущее своих детей. И мириться с этим мы не имеем права. В эти дни мы хотим напомнить всем, что в жизни как и в футболе благородные поступки честных людей ценятся намного больше, чем проявление страха малодушия и алчности.





Мы поддерживаем разные команды, но мы все остаемся белорусами, которые хотят видеть честную игру во всем.





Жыве Беларусь!» – сказали болельщики.