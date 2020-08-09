



В Беларуси во время выборов Президента планировались провокации, задержаны несколько человек. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.





Было продемонстрировано видео из Мозыря. Как заявили в эфире, на нем мужчина, активный сторонник "Страны для жизни", модератор местного Telegram-канала. Он привез коробки с металлическими "ежами" - уменьшенными копиями противотанковых. Они должны были пробивать колеса машин, чтобы на улицах возникли заторы. Сделал их сам, не менее тысячи. Согласно озвученному, он искал способы доставки ежей в Минск.





Двое человек из Кореличей планировали приехать в Новогрудок, спилить несколько больших деревьев, чтобы блокировать дорогу. После должны были выйти на площадь, позже - провокации и походы к зданию райисполкома и милиции. Здания нужно было забросать коктейлями Молотова. Они были приготовлены заранее.





"Задержанные охотно говорят "быть жертвой чужой революции не каждый согласится". Говорят и задержанные ранее сторонники Тихановского и Статкевича. И там вырисовывается не радужная картина для обоих. Доказательств вины все больше", - констатировали в эфире СТВ.





Кроме этого, в эфире телеканала отметили, что в Беларусь устремились иностранные журналисты без аккредитации. Было продемонстрировано видео беседы с одним из них.





О том, что аккредитацию в последнее время иностранным журналистам получить практически невозможно, в эфире, разумеется, не рассказали.