КХЛ не будет снимать клуб с чемпионата или штрафовать в случае вспышки коронавируса по его вине
Клубам КХЛ не грозит снятие с чемпионата и штрафы в случае коронавируса и технических поражений.
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, сколько у команд может быть технических поражений, если в клубе кто-то заболеет коронавирусом и коллектив, соответственно, не явится на игру.
"Все будет зависеть от того, насколько команда будет готова к возобновлению игр. Если закрывают команду на неделю, то это сразу два поражения. Никаких штрафов мы взымать не будем. Но если мы увидим, что правила нарушаются игроками и клубом, то можем ввести санкции. Совет директоров доверил нам это дело, будем следить. Снимать команду с чемпионата не будем, будем ждать выздоровления.
Можем ли мы снять все ограничения? Да, это же только приложение к регламенту. Когда мы согласовывали его в Роспотребнадзоре, все было именно на ту дату. Мы можем оперативно вносить изменения", — передает слова Морозова корреспондент Sport24.
12:01 09/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение