



Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, сколько у команд может быть технических поражений, если в клубе кто-то заболеет коронавирусом и коллектив, соответственно, не явится на игру.





"Все будет зависеть от того, насколько команда будет готова к возобновлению игр. Если закрывают команду на неделю, то это сразу два поражения. Никаких штрафов мы взымать не будем. Но если мы увидим, что правила нарушаются игроками и клубом, то можем ввести санкции. Совет директоров доверил нам это дело, будем следить. Снимать команду с чемпионата не будем, будем ждать выздоровления.



