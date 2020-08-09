



«Заехал проголосовать перед тренировкой. Полный зал – комиссия, наблюдатели. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте. Две женщины за столом покраснели и шепотом: «Как одна?» Быстренько подошел человек и подписал. Будьте внимательны», – написал Хомутовский.