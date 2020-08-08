Месси спит на антикоронавирусном матрасе с наночастицами









Аргентинец спит на специальном антикоронавирусном матрасе, сообщает sports.ru со ссылкой наMundo Deportivo.





Утверждается, что на ткань матраса нанесены наночастицы, которые уничтожают любой вирус в течение четырех часов. Вероятность защиты от коронавируса оценена в 99,84%.





Также у этих матрасов, в зависимости от модели, есть и другие функции: например, система вибромассажа ступней.





Отмечается, что Месси был так доволен покупкой, что установил такие матрасы по всему дому.