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Месси спит на антикоронавирусном матрасе с наночастицами

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси нашел способ обезопасить себя от коронавируса.



Аргентинец спит на специальном антикоронавирусном матрасе, сообщает sports.ruсо ссылкой наMundo Deportivo.

Утверждается, что на ткань матраса нанесены наночастицы, которые уничтожают любой вирус в течение четырех часов. Вероятность защиты от коронавируса оценена в 99,84%.

Также у этих матрасов, в зависимости от модели, есть и другие функции: например, система вибромассажа ступней.

Отмечается, что Месси был так доволен покупкой, что установил такие матрасы по всему дому.
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