Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера "Ювентуса"

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба, пишет life.ru









— Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", одержав девятую победу в чемпионате страны подряд, что стало кульминацией в личном пути, — говорится в сообщении.





Напомним, ранее туринский "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов. "Старая синьора" победила "Лион" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, но по сумме двух встреч преимущество оказалось на стороне французов.



