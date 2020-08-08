Ростислав Вергун о бюджете "Цмокаў": точных цифр не знаю. Но на этот сезон он однозначно скромнее
Главный тренер "Цмокаў" Ростислав Вергун в интервью корреспонденту "Прессбола" Александру Добрияну признался, что не знает в точности размер бюджета клуба перед новым сезоном.
Фото Прессбол
- Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов обещал, что бюджеты российских клубов будут прозрачными. А "Цмокi" готовы его раскрыть?
- Не в моей компетенции обсуждать эту тему. Точных цифр не знаю. Но на этот сезон он однозначно скромнее.
- То есть при подписании новичков имели меньше свободы, чем прошлым летом?
- Именно. Передо мной стоит задача: давать результат и одновременно предоставлять возможность белорусам развиваться на высоком уровне. Это непросто. Все приглашенные легионеры сопоставимы по опыту с нашими баскетболистами, поэтому не будет такого, что одни получают гораздо больше игрового времени, чем другие. Мы усилили только те позиции, на которых нам не хватало собственного ресурса.
14:22 08/08/2020
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