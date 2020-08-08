Фото Прессбол









- Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов обещал, что бюджеты российских клубов будут прозрачными. А "Цмокi" готовы его раскрыть?





- Не в моей компетенции обсуждать эту тему. Точных цифр не знаю. Но на этот сезон он однозначно скромнее.





- То есть при подписании новичков имели меньше свободы, чем прошлым летом?





- Именно. Передо мной стоит задача: давать результат и одновременно предоставлять возможность белорусам развиваться на высоком уровне. Это непросто. Все приглашенные легионеры сопоставимы по опыту с нашими баскетболистами, поэтому не будет такого, что одни получают гораздо больше игрового времени, чем другие. Мы усилили только те позиции, на которых нам не хватало собственного ресурса.



