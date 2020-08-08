Валерий Исаев считает, что защитника наказали справедливо.





Именно такое решение контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола принял в четверг. У футболиста есть право подать апелляцию, но пока нужно исходить из того, что на протяжении двух лет он не сможет принимать участие в поединках под эгидой АБФФ. Что касается международных турниров или чемпионатов других стран, то судьбу Волкова будет решать УЕФА, о чем заявил председатель КДК Андрей Авдеев.





О том, как может развиваться карьера Волкова в дальнейшем, и справедливо ли его наказали, «Трибуна» поговорила с агентом Валерием Исаевым, который до недавнего времени сотрудничал с футболистом.





– Прежде, чем говорить о моем отношении к решению КДК АБФФ, о дисквалификации Захара Волкова, нужно отметить, что буквально две недели назад футболист принял решение не продлевать нашу совместную деятельность. Многие скажут, что как только игрок отказался сотрудничать, сразу открыл рот. Можно и так думать. Но то, что будет дисквалификация с вытекающими, я знал сразу и наоборот думал, что парню нужна поддержка. Как выяснилось, он давно решил все по-другому сам. Поэтому сейчас я свободен в оценках. Если коротко, наказание справедливое.









– А не считаете, что для игрока сборной и основного футболиста БАТЭ два года – слишком жестко?





– Когда все это произошло, имею в виду договорной матч, как это все произошло – для меня это был, конечно же, удар. И я Захара предупреждал о том, что может быть такое развитие событий, заранее. Фактами, что это [сдачи матчей] происходит в «Нафтане», я не владел, но понимал, что это происходит. И для этого были несколько причин. Тогда команду лихорадило с бюджетом, играли опытные футболисты, которые постоянно «поливали» грязью эту команду. В «Нафтане» постоянно были задержки по зарплате, но она выплачивалась. И при этом игроки, которые «поливали» команду, не получая в полной мере зарплату, все равно на протяжении трех-четырех лет подписывали новые соглашения и оставались в «Нафтане».





Захара я предупреждал, что мы идем в эту команду только для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Там молодому футболисту легче, чем в любом другом коллективе, проявить себя. В «Нафтане» доверяют. И руководители, тренеры на одну, вторую, третью ошибку могут не то, что закрыть глаза, а дать больше права на ошибку, чем в других командах. Но при этом я предупреждал Волкова, что если такое [возможность договорного матча] произойдет, меня обязательно нужно ставить в курс дела. Не для того, чтобы я заложил кого-то, а чтобы помогал ему, команде, директору. Чтобы принимались такие решения, которые позволят избежать подобного безобразия. Но, к сожалению, этого не произошло. И я узнал о том, что это было, самым последним. От меня все скрывалось. Однажды я вызвал Захара на конкретный разговор, когда до меня дошли слухи, и он сказал, что такого не было. Печально, что я узнал обо всем последним.





– То есть вы уже были в курсе, что Захар поучаствовал в договорном матче, а он в беседе с вами все отрицал?





– Я знал, что вокруг футболиста уже что-то происходит. По моему инсайду, следствие к тому времени, как состоялся наш разговор, уже шло. Но Захар мне сказал, что никаких проблем нет. Ни в чем не пожелал признаваться. Вот это для меня самое печальное. Значит, не было доверия ко мне. Это очень неожиданно. Ведь когда мы начали с ним работать, это был обычный игрок дубля «Витебска», Захару тогда было 17-18 лет.





И еще один момент. Если поднять историю моей страницы в Фэйсбуке, вы заметите, что я присутствовал на том матче – «Нафтан» – «Крумкачы». И видел, как складывалась игра. Потом на своей странице написал, что игра сдается. После того матча с руководителем новополоцкого клуба Леонидом Даниловичем [Подлипским] пообщались очень эмоционально, я просто спросил: «Как может тренер оставаться работать или держать такого футболиста, как Сучков, в команде?» Игра этого футболиста в том матче была самой очевидной [сдачей] для того, кто хоть что-то понимает в футболе. Было понятно, что матч сдается. Но никаких последствий не было, футболисты и дальше играли в этой команде, выходили на поле и ничего не менялось. Значительно позже от самих футболистов я узнал, что все это было на протяжении долгого времени. Более того, думаю, такие эпизоды были не в одном матче, просто расследовался лишь один поединок. Вы вспомните, какие в то время за «Нафтан» играли возрастные футболисты. Не получали зарплату, но все равно продлевали контракты и играли. Гунчаку, по-моему, уже 38 было, гражданин другой страны, зарплату постоянно не платили, а на отдых ездил не в Египет, как все футболисты.





Речь о том, что в «Нафтане» не было людей, для которых факт сдачи матчей был неожиданностью. Не было такого, что кого-то поставили у стенки и сказали сдавать игру. Думаю, в «Нафтане» была выстроена четкая система, которая функционировала на протяжении многих лет. Я утверждаю, что в новополоцком клубе на протяжении нескольких лет сдавались игры. В то время, когда там были проблемы с зарплатами, но опытные футболисты переподписывали контракты. Кто обидится на мои слова, пусть волокет меня в суд. А мы ведь сейчас говорим только об одном матче.





– За Сучковым вы заметили нечестную игру, а за Волковым?





– Честно скажу, молодые парни играли, выкладывались. И в действиях Захара ничего особенного не заметил. Не сказать, что он сдавал матч. Волков выглядел неплохо для своего возраста, для уровня высшей лиги. Я только сказал Подлипскому, мол, разве можно так – сдавать матчи? Как молодые будут жить после таких игр? А уже через два года вылезла вся информация.





Удивило, как потом повел себя со мной Волков. Минимум «Нафтан» платил, самая комфортная база в стране, логистика супер, если нужна была помощь, я всегда оказывал по первому зову, питание с медом от Подлипского :). Я считаю, что играть в молодежной сборной – это не бонус, играть в БАТЭ – это не бонус, выступать за национальную сборную – это не бонус. Это не бонусы для оправдания. Наоборот, по-моему, при вынесении вердикта это отягчающие обстоятельства. Все-таки это майка страны, герб, большая ответственность.





Другое дело, мы можем сколько угодно сейчас говорить, что Захар играл в сборной, в БАТЭ и прочее. Но я вам скажу одну вещь. По-моему, поколение, к которому относится Захар, не понимает, что оно сделало, сдав игру. Это на самом деле так. У ребят совсем другие в жизни ценности. Никто им не говорит, что получать деньги в букмекерской конторе или у кого-то их брать – плохо. И в этом наша вина. В этом вина прежде всего федерации, родителей игроков. Еще раз говорю, Волков и на сегодняшний день не понимает, что он совершил, он не понимает, почему до него, я извиняюсь, ######### [прицепились] и почему ему выписали такое наказание.





Мне сейчас звонят обиженные произволом чиновников люди и рассказывают разные истории. Правда, звонят после того, как их уволили или не дали премиальные. Оказывается, у нас на сегодняшний день даже в чемпионате среди лицензионных групп творятся черные дела. Дети сдают в букмекерских конторах свои игры. Мне из Украины позвонили спортивные менеджеры и рассказали историю, как в Минске конкретно сдавалась игра в лицензионных соревнованиях. Кто игрокам говорит о том, что этого делать нельзя? Родители? Но что на сегодняшний день делает АБФФ? Там есть сейчас такая должность, как офицер честности. Кто этот человек, покажите мне? В федерацию поприводили столько бывших, которые непонятно чем занимаются.





Мы знаем, что в АБФФ есть такая должность – офицер ЧЕСТНОСТИ. Вот, правда, мне кажется, непросто занимать такой пост, учитывая слово ЧЕСТНОСТЬ. И мне кажется, что этот сотрудник должен быть наделен соответствующими независимыми полномочиями и должен раз в месяц находиться в своем кабинете. Он должен круглые сутки ездить по стране. И во время своих поездок он должен говорить ребятам, что этого [играть нечестно] делать нельзя. При этом слова должны сопровождаться не каким-то лозунгами, а объяснениями, почему этого делать нельзя, какое наказание за это последует. Только таким образом мы сможем искоренить проблему. Но что мы видим сейчас? Комитеты федерации, сидя в кабинетах, выносят вердикты. А разобраться в причинах проблем и попытаться помогать клубам, тренерам и игрокам в том, чтобы меньше было предпосылок для совершения таких безобразных поступков? А как обстоят дела в других федерациях? Как только есть материалы следствия, а их уже не переделать, сразу же принимаются соответствующие решения. Что касается АБФФ, то федерация получила материалы следствия еще год назад, и там было четко понятно, кто сдавал игры. Существовал лишь вопрос об уголовной ответственности – кого привлечь, а кого не стоит. Но федерация тут при чем? В материалах дела имелись конкретные показания игроков: сдал игру, взял такие-то деньги, у того и того. Чего вы ждали?





Специалисты говорят, что вот, мол, Захар – игрок сборной, еще что-то. Он будет полезен команде. Да успокойтесь! Талантливых парней море. Давайте лучше переживать за то, чтобы мы не потеряли таким образом других игроков. Но федерация должна собираться и что-то делать не на финише всей ситуации, а понять, как можно изменить ее в корне.





Повторюсь, никто Захару Волкову не говорил, что он совершает преступление. А все байки о том, что он молодой и его заставили, – полнейшая чушь.









– Была информация, что игрок пошел на договорной матч из-за тяжелых семейных обстоятельств.





– И что? Может, он сам расскажет, как эти деньги повлияли на решение этих обстоятельств? Честно, не хочу об этом говорить. Но, поверьте, я знал все его семейные обстоятельства на тот момент. Да, там была трагедия в семье, но никаким образом обстоятельства не могли повлиять на то, что он сдал игру. И пока я говорю, что он сдал одну игру.





У Захара на самом деле сказочная история карьеры. Дубль «Витебска», перволиговая «Орша», из «Нафтана» он сразу попал в команду-флагман нашего чемпионата. Но чего стоила эта история? Я вам скажу, что еще при Дулубе Захар не должен был играть в БАТЭ. Тренеру нужен был результат, и Дулуб не видел защитника в команде. Только беседы с покойным Анатолием Капским и беседы руководителя с тренером не привели к тому, что Дулуб «зачехлил» Волкова. Но и сам Капский, когда дело касалось результатов первой команды, говорил своим менеджерам, бравшим молодых: «Ты отвечаешь за то, что он будет играть в составе. Но если этого не случится… Есть дубли, этими игроками занимайтесь!» В появлении Захара в БАТЭ большая заслуга тогдашнего спортивного директора Александра Бразевича. Он очень много времени уделил аналитике, разбору игры Захара и беседам с Капским. Парню было оказано огромное доверие во всех командах. Подлипский к игрокам «Нафтана» всегда тепло относится, так же было и с Волковым. Но Захар поступил… Это предательство. Не ошибка, а предательство.





– Дисквалификация на два года – приговор карьере?





– Ничего хорошего, конечно, не будет. Самое главное, чтобы до него все произошедшее побыстрее дошло. Чем раньше он все поймет, тем лучше, потому что карьера футболиста очень коротка. Но сразу Волков не понял, что случилось, для него это было неважно. Я понял, что случилась беда, а Захар – нет. Пока он искренне для себя, а не для журналистов, болельщиков и комитета АБФФ, не поймет и не раскается, перезапустить карьеру будет непросто.





И мне кажется, что первоочередная причина, почему он решил со мной не продлевать соглашение, это то, что я не занимался поисками нового клуба. Я просто прекрасно понимал, что игрока дисквалифицируют. Что потом делать?





Успешен тот агент, который делает так, что в клуб звонят люди и говорят, что хотят того или иного игрока. Я сделал Захара Волкова в БАТЭ, я сделал. Стать игроком лучшей команды страны в такой позиции и в таком возрасте непросто. Отдаю отчет своим словам. И я собирался сделать так, чтобы люди позвонили и сказали, что они хотят видеть у себя в команде такого игрока. Вот тогда это успех. Не самому же звонить и предлагать. Но Захар расценил мои действия по-своему.





– Дисквалификация Волкова распространяется только на матчи под эгидой АБФФ или на международные турниры, чемпионаты других стран?





– Я так понимаю, что федерация дисквалифицировала [Волкова] на внутренние турниры. А насчет международного наказания будет решать УЕФА. Так что пока неизвестно, сможет ли Волков играть за рубежом. АБФФ сообщит в УЕФА, что есть такое нарушение и вот такое наказание вынесено в отношении игрока. А там уже будут принимать свое решение.





– Такое обстоятельство наверняка скажется на интересе зарубежных клубов.





– Послушайте, европейские клубы, насколько я знаю, точно с этим связываться не будут. Тем более подобное утаить невозможно, хотя агенты, которые сегодня помогают Захару, пытались это сделать.





– Насколько реален был вариант с переходом Волкова в «Ахмат»?





– Абсолютно реально. Переговоры велись, хотя россиянке опровергали информацию. Но скажу вам откровенно: я, пока сотрудничал с игроком, не вел переговоры ни с одним клубом. Потому что это бессмысленно, пустая работа, и это только бы вредило футболисту, его имиджу и имиджу клуба. То, что произошло сейчас, все равно бы случилось, и никак этого не спрячешь. Вот сегодня нужно думать, что делать дальше. К чему были эти переговоры с «Ахматом»? Или разговоры о том, что пусть АБФФ думает, нужен ли такой игрок национальной сборной? Я хочу ответить Андрею Капскому, который как-то заявил что-то подобное [о сборной] после одного из удачных матчей Волкова: национальной команде игрок, который принимает участие в договорных матчах, не нужен.





– Когда вы с Захаром сотрудничали, какие клубы им интересовались?





– Когда в России убрали паспортные препятствия, трансферный рынок оживился. Были переговоры с ЦСКА. Но разговор шел не о первой команде, как было в случае с Ильей Шкуриным. Москвичи предлагали посмотреть на Волкова на фоне дубля, еще как-то. Но разговоры велись. Был и интерес со стороны других команд, даже лидеров РПЛ. Мне об этом говорили партнеры. Но как только до клубов доходила информация о возможной дисквалификации, сразу вопрос отпадал.





– Как думаете, что будет сейчас делать БАТЭ?





– Играть Захар не может. Андрей Капский уверенно заявлял, что клуб будет поддерживать футболиста до конца, и это решение БАТЭ. Естественно, сейчас БАТЭ будет искать какие-то выходы. Аренда в иностранный клуб – один из вариантов. Ведь пока Захара не дисквалифицировали на международном уровне. У УЕФА есть четыре месяца на принятие решения. Но потом что? Одно дело – накажут или нет, а другое – у каждого клуба своя репутация. И если команда пригласит игрока, который дисквалифицирован в своей стране, как это будет выглядеть? Не каждый клуб пойдет на это.





– Вам чисто по-человечески не жалко Захара?





– Конечно, жалко. И, честно скажу, мне обидно. Столько проделано работы, но все коту под хвост. Мне хочется, чтобы парень оценил все, что происходит в его жизни. Из данной ситуации будет очень непросто выбраться, но жизнь на этом не заканчивается. Но для начала нужно осознать, раскаяться и извиниться перед всеми.





Фото: личный архив Валерия Исаева, fcbate.by, pressball.by



