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Проспект "Вашингтона" Алексей Протас продолжит карьеру в минском "Динамо"

Минское "Динамо" достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом. В прошлом году "Вашингтон" выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ. После этого он принял участие в тренинг-кэмпе "Кэпиталз" и блеснул в одном из выставочных матчей.


Минувший сезон Протас провел в "Принс-Альберте" (WHL), где стал лучшим бомбардиром команды.

Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Беларуси. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3), — отмечает сайт "Динамо".
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