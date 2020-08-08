Проспект "Вашингтона" Алексей Протас продолжит карьеру в минском "Динамо"

Минское "Динамо" достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом. В прошлом году "Вашингтон" выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ. После этого он принял участие в тренинг-кэмпе "Кэпиталз" и блеснул в одном из выставочных матчей.