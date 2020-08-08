Проспект "Вашингтона" Алексей Протас продолжит карьеру в минском "Динамо"
Минское "Динамо" достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом. В прошлом году "Вашингтон" выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ. После этого он принял участие в тренинг-кэмпе "Кэпиталз" и блеснул в одном из выставочных матчей.
Минувший сезон Протас провел в "Принс-Альберте" (WHL), где стал лучшим бомбардиром команды.
Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Беларуси. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3), — отмечает сайт "Динамо".
11:55 08/08/2020
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