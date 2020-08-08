



«Что думаю по поводу отмененных матчей в Минске вчера и сегодня? Ничего нового. АБФФ в этом году – ручная кладь.





И даже здесь был выход у АБФФ сделать все условно красиво – думать заранее. Реагировать заранее, чтобы сохранить лицо в глазах футбольной аудитории. Впрочем, какое это имеет значение? Лицо, имидж... Всем доброго дня! Берегите себя!» – написал Ходасевич.





Напомним, АБФФ заявила, что матчи «Динамо» – «Смолевичи», «Минск» – «Славия» перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств. Объяснять, из-за каких форс-мажорных обстоятельств перенесли игру отказались.