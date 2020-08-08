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Ходасевич об отмененных матчах в Минске: «Ничего нового. АБФФ в этом году – ручная кладь»

Белорусский журналист Николай Ходасевич сравнил АБФФ с ручной кладью после переноса матчей высшей лиги в Минске.


«Что думаю по поводу отмененных матчей в Минске вчера и сегодня? Ничего нового. АБФФ в этом году – ручная кладь.

И даже здесь был выход у АБФФ сделать все условно красиво – думать заранее. Реагировать заранее, чтобы сохранить лицо в глазах футбольной аудитории. Впрочем, какое это имеет значение? Лицо, имидж... Всем доброго дня! Берегите себя!» – написал Ходасевич.

Напомним, АБФФ заявила, что матчи «Динамо» – «Смолевичи», «Минск» – «Славия» перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств. Объяснять, из-за каких форс-мажорных обстоятельств перенесли игру отказались.
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