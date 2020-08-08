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Гвинеец признался, что главный тренер Ислочи ему как отец

Момо Янсане: «Когда у меня возникали вопросы из-за языкового барьера, я звонил Папушу. Он заказывал для меня еду и потом спрашивал: «Хорошо поел?»

Момо Янсане, vk.com/fcisloch

Нападающий Ислочи Момо Янсане рассказал о помощи партнеров в адаптации, а также порассуждал, какой игрок помог бы команде выиграть чемпионат.

— Кто из игроков команды помогал тебе с адаптацией?

— Честно говоря, вся команда. Они возились со мной как с ребенком: Патоцкий, Макаров. Но главный тренер — просто номер один. Я назвал тренера, потому что он мне как отец. Патоцкий всегда с хорошим настроением и очень умный. Когда у меня возникали вопросы из-за языкового барьера, я звонил Папушу. Отправлял ему картинки, и он заказывал для меня на мой адрес еду и потом спрашивал: «Хорошо поел?» Все мне помогают. Беларусь — отличная страна. Ислочь — классная команда. Мы как одна семья.

— Назови футболиста, который помог бы Ислочи выиграть чемпионат?

— Думаю, Месси. Когда Месси будет выступать за Ислочь, то все будет в порядке (Sport Arena – смеется). Это лучший футболист мира, — сказал Янсане в эфире YouTube-канала Большой Футбол.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за Ислочь в чемпионате, в которых отметился 9 (5+4) результативными действиями.

Гвинеец выступает за Волков на протяжении двух лет. В минувшем сезоне 23-летний игрок записал на свой счет 11 голов и три ассиста.

В таблице Ислочь располагается на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.
by.tribuna.com
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