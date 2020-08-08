Команды будут наказывать за различные формы дискриминации, например, за скандирование фанатами оскорбительных кричалок. Подобные нарушения могут привести к частичному или полному закрытию стадионов для публики.





Игроков и тренеров за дискриминационные действия могут дисквалифицировать на срок от 6 до 12 матчей. Если оскорбление было совершенно «в письменной форме или с помощью средства связи», то минимальная дисквалификация составит 3 матча.