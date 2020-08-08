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В Англии за расизм могут закрыть стадион для зрителей. Игроков будут дисквалифицировать на 6-12 матчей за дискриминацию

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о введении со следующего сезона новых правил, касающихся наказаний за проявления расизма и других форм дискриминации.

Команды будут наказывать за различные формы дискриминации, например, за скандирование фанатами оскорбительных кричалок. Подобные нарушения могут привести к частичному или полному закрытию стадионов для публики.

Игроков и тренеров за дискриминационные действия могут дисквалифицировать на срок от 6 до 12 матчей. Если оскорбление было совершенно «в письменной форме или с помощью средства связи», то минимальная дисквалификация составит 3 матча.
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