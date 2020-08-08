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"Реал" и "Ювентус" вылетели из Лиги чемпионов

"Реал" и "Ювентус" завершили выступления в Лиге чемпионов-2019/20.



На стадии 1/8 финала туринская команда не смогла пройти "Лион".

После поражения в гостях (0:1) домашней победы со счетом 2:1 оказалось недостаточно для "бьянконери". Французский клуб пробился в 1/4 финала по итогам противостояния.

"Реал Мадрид" уступил "Манчестер Сити". "Бланкос" в 1/8 финала потерпели два поражения от соперников из Англии с одинаковым счетом 1:2.

Сегодня станут известны еще два участника 1/4 финала. "Барселона" примет на своем поле "Наполи" (первая игра 1:1), а "Байер Мюнхен" - "Челси" (первая игра 3:0).
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