В текущем розыгрыше все желтые карточки игроков будут "сгорать" после 1/8 финала. А клубам, по чьей вине из-за COVID-19 будут отменяться или переноситься матчи, будет засчитываться поражение 0:3, сообщили в пресс-службе УЕФА.





Обнуление желтых карточек по окончании 1/8 финала еврокубков сезона 2019/20





После изменений формата Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 оставшиеся стадии этих турниров сократили до одноматчевых четвертьфиналов и полуфиналов.





Чтобы восстановить баланс матчей после аннулирования желтых карточек, исполком УЕФА решил обнулить желтые карточки, полученные игроками и персоналом, раньше обычного. В этом сезоне желтые карточки сгорят после 1/8 финала, а не после четвертьфинала (то есть за два матча до финала), как прежде, пишет interfax.by





"В порядке исключения все желтые карточки сгорают по окончании раунда плей-офф квалификации. Они не переносятся на групповой этап. Кроме того, желтые карточки аннулируются по окончании 1/8 финала, то есть не переносятся в четвертьфинал", - говорится в сообщении УЕФА.





Специальные правила в отношении квалификации и раунда плей-офф сезона 2020/21





Чтобы в максимально возможной мере гарантировать старт и продолжение квалификации и раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, исполком утвердил новое приложение I к регламенту Лиги чемпионов УЕФА (сезон 2020/21) и регламенту Лиги Европы УЕФА (сезон 2020/21). Решение продиктовано текущей ситуацией из-за пандемии COVID-19, в том числе различными ограничениями на поездки, которые были введены по всему континенту из-за продолжающегося санитарного кризиса.





Новое приложение регулирует следующие вопросы: ограничения в отношении стадионов и стран, введенные полномочными национальными/местными властями; тестирование и допуск игроков; возможные переносы матчей; специальные правила для ускоренного рассмотрения протестов и апелляций.





Тестирование игроков и игра на нейтральном поле





УЕФА будет до каждой жеребьевки публиковать список ограничений на перемещения между странами в условиях COVID-19. Клубы будут обязаны за два дня до жеребьевки уведомлять УЕФА о существующих ограничениях и изменениях, которые вносят местные власти. В том случае, если этой информации не будет, УЕФА будет руководствоваться собственной информацией – если команда не сможет выйти на поле, ей засчитают техническое поражение.





Кроме того, если установлены ограничения властями для въезда, то клуб-хозяин матча должен предложить альтернативный вариант проведения матча на нейтральном поле. Если он его не предоставит, то получит техническое поражение.





Если ограничения местных властей были введены после дедлайна, то клуб из той страны, которая ввела подобные ограничения, признается ответственным за срыв матча и получает техническое поражение. Если же оба клуба отказываются играть или оба клуба признаны ответственными за то, что матч не состоялся, их исключают из еврокубка на этот сезон.





Также члены команд будут тестироваться на коронавірус перед матчами. На случай положительных тестов УЕФА полагается на местные власти. Если в команде набирается 13 человек (с учетом одного вратаря) из основной заявки с отрицательными тестами на COVID-19, то команда должна выходить на поле.







