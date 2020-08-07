Саснович уступила Мартич в четвертьфинале теннисного турнира в Палермо
Белорусская теннисистка Александра Саснович (119 WTA) не прошла в полуфинал турнира в итальянском Палермо,
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
В четвертьфинале белоруска играла против хорватской теннисистки Петры Мартич (15 WTA). Поединок длился 2 часа 18 минут. Итог – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).
Palermo Ladies Open завершится 9 августа. Это первый официальный турнир после перерыва, вызванного пандемией.
19:51 07/08/2020
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