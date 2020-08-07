Как будем играть? "Ждем жеребьевку. Дальше уже будем по факту действовать"
Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук поделился мнением о жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.
Белорусские представители в еврокубках могут столкнуться со сложностями при выездах в другие страны
Скоро жеребьевка. Какие предпочтения по соперникам?
Предпочтений нет. Понятно, что хотелось бы играть дома. С кем — это уже решит жребий. От нас ничего не зависит.
9-10 августа пройдет жеребьевка стартовых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Границы в Европе закрыты, и из Беларуси можно отправиться в считанные страны. Прорабатывает ли клуб уже этот вопрос или ждет жеребьевки и будет думать потом?
Как мы можем прорабатывать, если соперник может быть из любой страны! Ждем жеребьевку. Дальше уже будем по факту действовать.
19:10 07/08/2020
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