+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Майкл Оджо скончался от сердечного приступа в возрасте 27 лет

Бывший центровой «Црвены Звезды» Майкл Оджо (27 лет) скончался от сердечного приступа.

Согласно информации источника, Оджо индивидуально тренировался с «Партизаном», баскетболисту стало плохо во время беговой тренировки сегодня утром. 27-летнего центрового доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни.

Оджо начал профессиональную карьеру в 2017 году, присоединившись к белградскому ФМП. В 2018 году игрок перешел в «Црвену Звезду», где отыграл два сезона. В составе «Црвены» баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]