Майкл Оджо скончался от сердечного приступа в возрасте 27 лет

Согласно информации источника, Оджо индивидуально тренировался с «Партизаном», баскетболисту стало плохо во время беговой тренировки сегодня утром. 27-летнего центрового доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни.





Оджо начал профессиональную карьеру в 2017 году, присоединившись к белградскому ФМП. В 2018 году игрок перешел в «Црвену Звезду», где отыграл два сезона. В составе «Црвены» баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.