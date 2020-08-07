Майкл Оджо скончался от сердечного приступа в возрасте 27 лет
Бывший центровой «Црвены Звезды» Майкл Оджо (27 лет) скончался от сердечного приступа.
Согласно информации источника, Оджо индивидуально тренировался с «Партизаном», баскетболисту стало плохо во время беговой тренировки сегодня утром. 27-летнего центрового доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни.
Оджо начал профессиональную карьеру в 2017 году, присоединившись к белградскому ФМП. В 2018 году игрок перешел в «Црвену Звезду», где отыграл два сезона. В составе «Црвены» баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.
18:56 07/08/2020
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