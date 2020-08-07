«Хотим высказать наше восхищение поступком двух мужчин, экс-сотрудников нашего клуба. Не поддаться влиянию свыше, сохранить лицо — не всем подвластная волевая черта характера.





Благодарим Романа Шевцова за плодотворную совместную работу, за терпение и понимание на выездах, за искрометные «юмарэзки» в онлайн и оффлайн-режиме.





Благодарим Романа Стронгина за отданные 8 лет клубу. Пусть и не всегда ладились духовные взаимоотношения, возникали недопонимания в некоторых вопросах — никто из нас не опускал руки, мы шли за свое дело.





Очень жаль, что в очередной раз клуб покидают достойные хорошего упоминания люди. Но надеемся, что наши пути вновь пересекутся, когда буря осядет. Удачи вам, дядьки! – написано в обращении болельщиков.





Напомним, 6 августа начальник управления маркетинга и связей с общественностью «Динамо-Минск» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявления на увольнение после отказа освещать досрочное голосование хоккеистов. Заявление им подписали, а досрочное голосование, которое прошло сегодня, осветил уже кто-то другой.