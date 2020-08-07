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Официальный фан-клуб «Динамо» ByZone поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников Стронгина и Шевцова

Официальный фан-клуб хоккейного клуба «Динамо-Минск» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников – Романа Стронгина и Романа Шевцова.

«Хотим высказать наше восхищение поступком двух мужчин, экс-сотрудников нашего клуба. Не поддаться влиянию свыше, сохранить лицо — не всем подвластная волевая черта характера.

Благодарим Романа Шевцова за плодотворную совместную работу, за терпение и понимание на выездах, за искрометные «юмарэзки» в онлайн и оффлайн-режиме.

Благодарим Романа Стронгина за отданные 8 лет клубу. Пусть и не всегда ладились духовные взаимоотношения, возникали недопонимания в некоторых вопросах — никто из нас не опускал руки, мы шли за свое дело.

Очень жаль, что в очередной раз клуб покидают достойные хорошего упоминания люди. Но надеемся, что наши пути вновь пересекутся, когда буря осядет. Удачи вам, дядьки! – написано в обращении болельщиков.

Напомним, 6 августа начальник управления маркетинга и связей с общественностью «Динамо-Минск» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявления на увольнение после отказа освещать досрочное голосование хоккеистов. Заявление им подписали, а досрочное голосование, которое прошло сегодня, осветил уже кто-то другой.
Tribuna
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