Напомним, в четверг в Солигорске прошел матч «Шахтер»-«Динамо» Брест, но всего за пару дней до этого стадион закрыли на "ремонт", чтобы кандидат в президенты Светлана Тихановская не смогла там провести встречу с жителями города.









скандирование после 11-ой минуты





Блогер Антон Мотолько прочитал новость о скандировании и предложил всем посетить еще один матч: «Динамо» – «Смолевичи». Антон добавил, что он «ни на что не намекает»





Его идею поддержал крупнейший телеграм-канал о Беларуси NEXTA и также пригласил болельщиков посетить матч на стадионе «Динамо»





Но ближе к обеду пятницы стало известно о том, что по неизвестным причинам продажа билетов отменена. Страница онлайн-оператора не грузится, квиток купить невозможно. «Тикетпро» сообщил, что это инициатива организатора матча





Тут же появились слухи об отмене игры, представитель стадиона «Динамо» заверил, что игра состоится «по расписанию, с этим все в порядке»





И что бы вы думали? Через 15 минут инфобомба: матч «Динамо» – «Смолевичи» перенесен! Причины не сообщаются





А всего через считанные минуты стало известно, что и еще один матч перенесен без объяснения причин. Игра «Минск» – «Славия», которая должна была пройти 8 августа, перенесена на 12-е число. Также без объяснения причины переноса.





Вскоре после этого АБФФ на своем официальном сайте подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе федерации сообщается, что это основание решения Бюро исполкома организации.