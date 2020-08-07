Даже при COVID-19 это сделать было нереально: власти в течение часа перенесли два матча ЧБ - испугались зрителей на трибунах!
Самые веселые дни лета в белорусском футболе.
фото носит иллюстративный характер
Напомним, в четверг в Солигорске прошел матч «Шахтер»-«Динамо» Брест, но всего за пару дней до этого стадион закрыли на "ремонт", чтобы кандидат в президенты Светлана Тихановская не смогла там провести встречу с жителями города.
скандирование после 11-ой минуты
Блогер Антон Мотолько прочитал новость о скандировании и предложил всем посетить еще один матч: «Динамо» – «Смолевичи». Антон добавил, что он «ни на что не намекает»
Его идею поддержал крупнейший телеграм-канал о Беларуси NEXTA и также пригласил болельщиков посетить матч на стадионе «Динамо»
Но ближе к обеду пятницы стало известно о том, что по неизвестным причинам продажа билетов отменена. Страница онлайн-оператора не грузится, квиток купить невозможно. «Тикетпро» сообщил, что это инициатива организатора матча
Тут же появились слухи об отмене игры, представитель стадиона «Динамо» заверил, что игра состоится «по расписанию, с этим все в порядке»
И что бы вы думали? Через 15 минут инфобомба: матч «Динамо» – «Смолевичи» перенесен! Причины не сообщаются
А всего через считанные минуты стало известно, что и еще один матч перенесен без объяснения причин. Игра «Минск» – «Славия», которая должна была пройти 8 августа, перенесена на 12-е число. Также без объяснения причины переноса.
Вскоре после этого АБФФ на своем официальном сайте подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе федерации сообщается, что это основание решения Бюро исполкома организации.
«Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года и на основании решения Бюро исполкома АБФФ от 07.08.2020 переносит матчи 21-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» сезона 2020 года «Динамо-Минск» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия-Мозырь». Поединок «Динамо-Минск» – «Смолевичи», который должен был состоятся сегодня перенесен на 14 августа. Игра «Минск» – «Славия-Мозырь» перенесена с 8 на 12 августа.
В этой связи матч 1/16 финала «Париматч – Кубка Республики Беларусь» сезо 2020/2021 с участием футбольных клубов «Динамо-Минск» и «НФК Крумкачы» перенесен с 14 августа на более поздний срок, а перенесенный матч 9-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» с участием футбольных клубов «Минск» и «Неман» (Гродно) смещен с 15 на 17 августа», – говорится в сообщении АБФФ.
Источник: tribuna.com
13:39 07/08/2020
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