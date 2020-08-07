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Игру минского «Динамо» против «Смолевичей» перенесли

Сегодня игра минского «Динамо» и «Смолевичей» не состоится, передает «БФ».


Ранее сообщалась, что на матч приостановлена продажа билетов.

Во время вчерашнего матча в Солигорске между «Шахтером» и «Динамо-Брест» практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». После этого блогер Nexta в своем телеграм-канале напомнил о том, что сегодня матч чемпионата Беларуси пройдет на минском «Динамо».
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