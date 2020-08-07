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Алексей Бага: решение Гончаренко уйти из ЦСКА — точно не трусость. Это не тот человек, который боится

Главный тренер "Жальгириса" Алексей Бага рассказал об отношениях с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко, с которым они вместе играли, а затем тренировали БАТЭ.



- Можно ли назвать вас и Ганчаренко друзьями?

- Мы хорошо общаемся с Михалычем. Друг — это очень близкое и интимное значение, а вот старшим товарищем и учителем я могу назвать всерьез. У нас с ним и другими нашими ребятами доверительные и уважительные отношения.

- За советом обращаетесь к нему?

- Без проблем могу набрать его номер телефона. Но понимаю, что он работает в большом клубе, который на виду у всех, в котором колоссальное давление и всё время уходит на работу. И надоедать или как-то отвлекать его не хочется. Если же совсем прижмет, то позвоню.

Недавно в семье тренера ЦСКА случилось горе — умерла мама. При этом тренер не стал пропускать матч команды и вернулся к игре сразу после похорон.
Не лез к нему, понимал, что у него на душе. Все смешалось в одно — трагедия, ответственные матчи в чемпионате, карантин, давление прессы. Я видел новость, пережил ее очень тяжело, потому что знаю очень хорошо Виктора, знал его маму. Не лез к нему. Порой, человеку важнее побыть наедине с собой или вместе с семьей, чем отвечать на сотни звонков или сообщений.

В России его прощание с ЦСКА после разгрома от "Зенита" связали с тем, что он устал, испугался. Но после смерти мамы уже кажется, что именно семейные дела подкосили тренера, отсюда и решение уехать в Белоруссию. Вы как думаете?
Надо быть внутри семьи. С моей стороны некорректно будет рассуждать на эту тему. Единственное, что могу сказать, зная давно Ганчаренко, решение уйти из ЦСКА — точно не трусость. Это не тот человек, который боится, — сказал Бага в интервью РИА "Новости".
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