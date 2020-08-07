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Это надо видеть! В Солигорске власть сорвала на стадионе митинг Тихановской - получила "Жыве Беларусь!" на футболе

Невероятная атмосфера, мощный матч – проняло и игроков, и тренеров.

Это надо видеть! В Солигорске власть сорвала на стадионе митинг Тихановской - получила "Жыве Беларусь!" на футболе
Пару дней назад на стадионе «Строитель» должен был пройти пикет альтернативного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Правда, в день мероприятия его отменили из-за того, что на арене будто бы прорвало трубы. Их нужно было срочно ремонтировать. 

Но уже в четверг ничто не помешало матчу между «Шахтером» и брестским «Динамо». 

Александр Ивулин рванул в Солигорск, чтобы специально для канала «ЧестнОК» зафиксировать всю атмосферу крутейшей зарубы. 

В новом ролике возмущение местных болельщиков внезапным ремонтом на спорткомплексе, освистывание Милевского, но самое главное – «Жыве Беларусь!», которому респектовали даже футболисты. 

Этот выпуск точно нельзя пропустить! 
Источник: tribuna.com
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