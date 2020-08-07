Пару дней назад на стадионе «Строитель» должен был пройти пикет альтернативного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Правда, в день мероприятия его отменили из-за того, что на арене будто бы прорвало трубы. Их нужно было срочно ремонтировать.





Но уже в четверг ничто не помешало матчу между «Шахтером» и брестским «Динамо».





Александр Ивулин рванул в Солигорск, чтобы специально для канала «ЧестнОК» зафиксировать всю атмосферу крутейшей зарубы.





В новом ролике возмущение местных болельщиков внезапным ремонтом на спорткомплексе, освистывание Милевского, но самое главное – «Жыве Беларусь!», которому респектовали даже футболисты.





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