











- Я люблю эту женщину. Ей не нужно много учиться защищаться, потому что у нее потрясающее нападение. Она очень большая и в очень хорошей форме. Люблю ее улыбку. Люблю ее отношение. Она работяга. Думаю, она очень амбициозна. Она принцесса-воин. Она олицетворение большого тенниса, — приводит слова Карилло официальный сайт "Australian Open".



