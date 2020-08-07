Мэри Карилло: Соболенко — принцесса-воин, олицетворение большого тенниса
Бывшая профессиональная теннисистка, а ныне репортер NBC Мэри Карилло поделилась мнением о первой ракетке Беларуси Арине Соболенко, которая на следующей неделе планирует возобновить выступления после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
- Я люблю эту женщину. Ей не нужно много учиться защищаться, потому что у нее потрясающее нападение. Она очень большая и в очень хорошей форме. Люблю ее улыбку. Люблю ее отношение. Она работяга. Думаю, она очень амбициозна. Она принцесса-воин. Она олицетворение большого тенниса, — приводит слова Карилло официальный сайт "Australian Open".
09:55 07/08/2020
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