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Определены все пары 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы. В четвертьфинале турнира сыграют: "Вулверхэмптон" - "Севилья", "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген", "Интер" - "Байер", "Шахтер" - "Базель".



 
Матчи "Интер" - "Байер" и "МЮ" - "Копенгаген" пройдут 10 августа, "Шахтер" - "Базель" и "Вулверхэмптон" - "Севилья" - 11 августа.

Все оставшиеся матчи турнира пройдут в Германии. Команды проведут между собой один матч.
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