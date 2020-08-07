Стадион в Солигорске заряжает «Жыве Беларусь!» на матче «Шахтера» и Бреста
Главный матч тура в чемпионат Беларуси уже состоялся – «Шахтер» на домашнем «Строителе» победил брестское «Динамо». За игрой наблюдало немало зрителей. Попасть на стадион им ничто не помешало – хотя еще пару дней назад на этой же арене сорвали митинг Светланы Тихановской (по официальной версии – из-за проблем с канализацией). Но к футболу их, видимо, устранили – и на стадионе было очень людно.
В Солигорск подъехал и солидный десант из брестских болельщиков, так что обе команды не оставались без поддержки. А ближе к концу матча фанаты устроили перекличку – сектора «Динамо» и «Шахтера» начали скандировать заряд «Жыве Беларусь!». А в какой-то момент к кричалке подключились и простые болельщики. Получилось очень мощно! Видео можно посмотреть тут.
Вообще в последнее время «Жыве Беларусь!» активно звучит на белорусских стадионах. В прошлом туре тем же зарядом отметились болельщики «Немана» – в тот день в городе как раз был митинг Светланы Тихановской.
09:08 07/08/2020
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