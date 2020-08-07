Стадион в Солигорске заряжает «Жыве Беларусь!» на матче «Шахтера» и Бреста

Главный матч тура в чемпионат Беларуси уже состоялся – «Шахтер» на домашнем «Строителе» победил брестское «Динамо». За игрой наблюдало немало зрителей. Попасть на стадион им ничто не помешало – хотя еще пару дней назад на этой же арене сорвали митинг Светланы Тихановской (по официальной версии – из-за проблем с канализацией). Но к футболу их, видимо, устранили – и на стадионе было очень людно.