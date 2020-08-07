Минское «Динамо» усилено известным канадским форвардом





Руководство минчан достигло договоренности с 30-летним Козуном о подписании контракта. Форвард предыдущие сезоны провел в КХЛ, выступая за «Йокерит», ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург». Всего в лиге Козун выходил на лед в 308 играх и отметился в них 230 баллами (86 голов и 144 результативные передачи). В НХЛ форвард сыграл 20 поединков за «Торонто». В составе сборной Канады становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2010 г. и серебряным призером Олимпийских игр 2018-го. Планируется, что нападающий прибудет в минское «Динамо» в ближайшие несколько дней.