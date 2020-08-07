+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Минское «Динамо» усилено известным канадским форвардом

Канадский нападающий Брэндон Козун присоединится к минскому «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».


Руководство минчан достигло договоренности с 30-летним Козуном о подписании контракта. Форвард предыдущие сезоны провел в КХЛ, выступая за «Йокерит», ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург». Всего в лиге Козун выходил на лед в 308 играх и отметился в них 230 баллами (86 голов и 144 результативные передачи). В НХЛ форвард сыграл 20 поединков за «Торонто». В составе сборной Канады становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2010 г. и серебряным призером Олимпийских игр 2018-го. Планируется, что нападающий прибудет в минское «Динамо» в ближайшие несколько дней.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]