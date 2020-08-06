



"Тринкау не продается. Ни он, ни Педри, ни Фати, ни Тер Штеген, ни Рики Пуч, ни Араужо. Эти молодые игроки не продаются. Мы создаем новое поколение для будущего", - приводит слова Бартомеу Marca.





В минувшем сезоне Ла Лиги "Барселона", набрав 82 очка в 38 турах, финишировала второй в турнирной таблице, отстав от мадридского "Реала" на 5 очков. Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнется 12 сентября, пишет ru.oxu.az





В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с "Наполи" вничью со счетом 1:1. Ответная игра между "Барселоной" и "Наполи" состоится 8 августа на стадионе "Камп Ноу".



