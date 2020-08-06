Хосеп Бартомеу назвал игроков "Барселоны", которые не продаются
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, кого из футболистов клуб не собирается продавать, передает "Чемпионат".
"Тринкау не продается. Ни он, ни Педри, ни Фати, ни Тер Штеген, ни Рики Пуч, ни Араужо. Эти молодые игроки не продаются. Мы создаем новое поколение для будущего", - приводит слова Бартомеу Marca.
В минувшем сезоне Ла Лиги "Барселона", набрав 82 очка в 38 турах, финишировала второй в турнирной таблице, отстав от мадридского "Реала" на 5 очков. Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнется 12 сентября, пишет ru.oxu.az
В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с "Наполи" вничью со счетом 1:1. Ответная игра между "Барселоной" и "Наполи" состоится 8 августа на стадионе "Камп Ноу".
19:07 06/08/2020
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