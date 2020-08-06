Скандал: хоккейное "Динамо" заставляют голосовать за Лукашенко - пресс-служба уволилась
Пресс-службу минского «Динамо» заставляют голосовать за Лукашенко, сообщает «ТрэшХоккей».
В клубе попросили заставить хоккеистов пойти и досрочно проголосовать за Лукашенко.
Кроме того, предложили снять ролик на главном телеканале со скрытой агитацией за президента. Сотрудники пресс-службы отказались выполнять подобное распоряжение руководства и написали заявления по собственному желанию.
Заявления на стол положили Роман Стронгин – начальник управления маркетинга, а также Роман Шевцов – пресс-атташе клуба.
Источник: tribuna.com
17:57 06/08/2020
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