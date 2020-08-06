



В клубе попросили заставить хоккеистов пойти и досрочно проголосовать за Лукашенко.





Кроме того, предложили снять ролик на главном телеканале со скрытой агитацией за президента. Сотрудники пресс-службы отказались выполнять подобное распоряжение руководства и написали заявления по собственному желанию.





Заявления на стол положили Роман Стронгин – начальник управления маркетинга, а также Роман Шевцов – пресс-атташе клуба.