











Читатель сообщил, что Евгений достал ребенка из-под понтона, когда надежды спасти малыша уже практически не было.





Инцидент произошел на реке Припять. Как выяснилось позже, два брата — семи и трех лет — гуляли по территории туристического комплекса. Дети подошли к понтону, к которому привязаны лодки, и младший не удержался и упал в воду.





Старший побежал звать взрослых. Все прибежали к понтону, но люди понимали, что на Припяти течение сумасшедшее, малыша из-под понтона за это время могло уже унести за километр. Мужики прыгнули в лодки и поплыли по течению. Чисто случайно я в воде услышал писк. Все вокруг кричали. Я попросил всех замолчать, услышал опять звуки, нырнул под понтон. Это опасно для неуверенных пловцов, но я плавать, скажем скромно, умею хорошо, поэтому прыгнул, чтобы попробовать искать ребенка под понтоном, — рассказал 31-летний Лазука. — Ничего не видно было, но я его случайно задел. Подняли понтон, перетащили и достали ребенка. Мальчику повезло. Там очень сильное течение. Если бы его на полметра в бок отнесло, то течением унесло бы на километр. Шансов спасти не было бы никаких.





По словам Евгения, малыша после падения в воду течением прибило ближе к берегу и он попал в нишу с воздухом под понтоном. Ребенок стоял в воде на носочках на песчаной насыпи, лицо чуть выглядывало из воды, и хватал ртом воздух.





Когда ребенка достали из воды, Женя ушел, с родителями он не общался. Из обрывков разговоров он понял, что они — не отдыхающие, а работники турбазы.





А сам малыш, похоже, ничего не понял. Ревел очень. Там все взрослые испуганы были. Я тоже сильно стрессанул, ушел. До сих пор не по себе. У меня тоже дети есть, прекрасно понимаю, что могло быть.





Евгений Лазука — мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократный призер чемпионатов Беларуси, участник Олимпийских Игр в Пекине и Лондоне. В 2006 году стал чемпионом мира среди юношей. Сейчас Евгений тренируется и выступает в категории "Мастерс". Кроме того, он открыл в родном Солигорске школу плавания для детей от 4 до 16 лет.



