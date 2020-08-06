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"Подход Станюты". Стартовал новый спортивный проект известной гимнастки

Сегодня стартовал первый выпуск передачи «Подход Станюты», нового YouTube-шоу художественной гимнастки Мелитины Станюты.

"Подход Станюты". Стартовал новый спортивный проект известной гимнастки
Теперь тренировки титулованной спортсменки выходят на портале TUT.BY, передает marketing.by

Передача сменила не только площадку, но и формат. На тренировку к ведущей приходят известные гости. В первом выпуске героем стал Антон Мартыненко, ведущий и блогер. 

За десятиминутную тренировку Мелитина и Антон успели не только сделать разминку и положенные 4 упражнения, а также пообщаться и хорошенько посмеяться.

Передача «Подход Станюты» интегрирована в новый тематический раздел портала TUT.BY - «Здоровье», запущенный в конце марта 2020-го. 

В основу положена идея осознанного подхода к образу жизни и тренировкам. Передачи можно сохранить и регулярно повторять. 

Проект быстро нашел генерального партнера – бренд Xiaomi. А площадкой для съемок стал тренажерный зал Gym24.

«Подход Станюты» будет выходить каждые 2 недели по четвергам. Посоветовать новых героев можно в комментариях под видео.


Напомним, раньше у Станюты была спортивная рубрика в рамках утреннего шоу на ОНТ. Но когда известная спортсменка критично высказалась в соцсетях о действиях ОМОН против мирно протестующих граждан, ее рубрику сняли с эфира, а позже спортсменка заявила о своем уходе с канала.
"Белорусский партизан"
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