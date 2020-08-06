Назван новый владелец "Ромы"
Friedkin Group станет новым владельцем "Ромы", сообщает официальный сайт римского клуба, передает sport-express.ru.
Представители американской компании договорились с владельцем ФК Джеймсом Палоттой о приобретении и уже подписали предварительное соглашение. Ожидается, что сделка будет официально завершена до 31 августа. По информации итальянских СМИ, ее сумма должна составить около 600 000 000 евро.
Бизнесмен Дэн Фридкин несколько месяцев вел переговоры о покупке римского клуба, однако сделку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
14:06 06/08/2020
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