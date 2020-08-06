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Александра Саснович провела несколько дней в глухой деревне. Впечатления

Белоруска Александра Саснович (119-й номер рейтинга ВТА) рассказала, как провела несколько недель в деревне Боровка, где не было водоснабжения.



"Хочу однажды туда вернуться. Там всего три дома, а ближайший магазин в двадцати минутах езды оттуда. Там много добрых соседей. Когда играешь в теннис и ездишь в разные города, ты зацикливаешься на себе и своей команде. А там я увидела, насколько добрыми могут быть люди", — сказала Саснович.
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