







"Хочу однажды туда вернуться. Там всего три дома, а ближайший магазин в двадцати минутах езды оттуда. Там много добрых соседей. Когда играешь в теннис и ездишь в разные города, ты зацикливаешься на себе и своей команде. А там я увидела, насколько добрыми могут быть люди", — сказала Саснович.



