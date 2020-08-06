











Причина — высокая зарплата игрока, а также факт, что "Алтаю" не удалось выполнить задачу по выходу в Суперлигу, сообщает DHA.





По информации источника, Путило, у которого еще год действует контракт с "Алтаем", в год зарабатывает 330 тысяч евро, что для клуба является существенной статьей затрат.





Сообщается также, что если "Алтай" не найдет покупателей на Путило, он продолжит карьеру в клубе из Измира.





В минувшем сезоне футболист провел 31 матч во втором дивизионе Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.



