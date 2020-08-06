Зарплата Антона Путило стала существенной статьей расходов "Алтая" — турецкий клуб хочет продать белорусского легионера
Руководство турецкого клуба "Алтай" в составе которого выступает 33-летний белорусский полузащитник Антон Путило, планирует продать футболиста в летнее трансферное окно. Сам хавбек покидать Измир не намерен.
Причина — высокая зарплата игрока, а также факт, что "Алтаю" не удалось выполнить задачу по выходу в Суперлигу, сообщает DHA.
По информации источника, Путило, у которого еще год действует контракт с "Алтаем", в год зарабатывает 330 тысяч евро, что для клуба является существенной статьей затрат.
Сообщается также, что если "Алтай" не найдет покупателей на Путило, он продолжит карьеру в клубе из Измира.
В минувшем сезоне футболист провел 31 матч во втором дивизионе Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
10:11 06/08/2020
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