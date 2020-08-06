+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Зарплата Антона Путило стала существенной статьей расходов "Алтая" — турецкий клуб хочет продать белорусского легионера

Руководство турецкого клуба "Алтай" в составе которого выступает 33-летний белорусский полузащитник Антон Путило, планирует продать футболиста в летнее трансферное окно. Сам хавбек покидать Измир не намерен.




Причина — высокая зарплата игрока, а также факт, что "Алтаю" не удалось выполнить задачу по выходу в Суперлигу, сообщает DHA.

По информации источника, Путило, у которого еще год действует контракт с "Алтаем", в год зарабатывает 330 тысяч евро, что для клуба является существенной статьей затрат.

Сообщается также, что если "Алтай" не найдет покупателей на Путило, он продолжит карьеру в клубе из Измира.

В минувшем сезоне футболист провел 31 матч во втором дивизионе Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]