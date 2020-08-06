











В борьбе за победу Груневеген прижал Якобсена к барьеру и тот на полной скорости вылетел за пределы трассы. После столкновения с болельщиками и фотографом Фабио был экстренно госпитализирован. Как сообщает championat.com, Фабио находится в тяжелом состоянии — велогонщик потерял много крови, вследствие чего впал в кому.





Груневеген, выигравший этап, был дисквалифицирован постфактум — победа перешла к Якобсену.





Год назад, 5 августа, на третьем этапе Тура Польши 2019 скончался 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт. Упав во время прохождения дистанции, он скончался в больнице, не приходя в сознание.



