Велоcпорт. Голландец Фабио Якобсен впал в кому после завала на финише Тура Польши
Нидерландский велогонщик Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен получил серьезные травмы в результате столкновения с Диланом Груневегеном из Jumbo-Visma на финише Тура Польши.
В борьбе за победу Груневеген прижал Якобсена к барьеру и тот на полной скорости вылетел за пределы трассы. После столкновения с болельщиками и фотографом Фабио был экстренно госпитализирован. Как сообщает championat.com, Фабио находится в тяжелом состоянии — велогонщик потерял много крови, вследствие чего впал в кому.
Груневеген, выигравший этап, был дисквалифицирован постфактум — победа перешла к Якобсену.
Год назад, 5 августа, на третьем этапе Тура Польши 2019 скончался 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт. Упав во время прохождения дистанции, он скончался в больнице, не приходя в сознание.
09:23 06/08/2020
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