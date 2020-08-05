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Границы на замке. Как попасть в другие страны на выездной еврокубковый матч?

Белорусские клубы могут столкнуться со сложностями, в случае если им понадобится отправиться на выездной еврокубковый матч.


Белорусские клубы могут столкнуться со сложностями, в случае если им понадобится отправиться на выездной еврокубковый матч. До сих пор многие европейские страны оставляют свои границы закрытыми в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в мире.

Например, Евросоюз до конца августа открыт лишь для малого числа стран, куда не входит Беларусь: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. Но Китай пока не открыл границы для граждан стран ЕС, поэтому и Евросоюз остается для китайцев закрытым: так как допуск действует только на условиях взаимности.

Таким образом, для выезда на еврокубковый матч белорусским клубам придется добиваться специального разрешения.

Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов ЛЧ, а также 1-го квалификационного раунда ЛЕ состоится уже 9 и 10 августа. Своих соперников узнают брестское "Динамо", "Шахтер" и минское "Динамо". БАТЭ вступит в борьбу чуть позже — со 2-го раунда ЛЕ.

Сторона, принимающая матч, будет определяться случайным образом на жеребьевке каждого квалификационного раунда.

Отметим, что в качестве принимающей стороны белорусские клубы также могут столкнуться с проблемами, в случае если в стране клуба-гостя будет запрет на посещение Беларуси.
pressball.by
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