



Белорусские клубы могут столкнуться со сложностями, в случае если им понадобится отправиться на выездной еврокубковый матч. До сих пор многие европейские страны оставляют свои границы закрытыми в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в мире.





Например, Евросоюз до конца августа открыт лишь для малого числа стран, куда не входит Беларусь: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. Но Китай пока не открыл границы для граждан стран ЕС, поэтому и Евросоюз остается для китайцев закрытым: так как допуск действует только на условиях взаимности.





Таким образом, для выезда на еврокубковый матч белорусским клубам придется добиваться специального разрешения.





Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов ЛЧ, а также 1-го квалификационного раунда ЛЕ состоится уже 9 и 10 августа. Своих соперников узнают брестское "Динамо", "Шахтер" и минское "Динамо". БАТЭ вступит в борьбу чуть позже — со 2-го раунда ЛЕ.





Сторона, принимающая матч, будет определяться случайным образом на жеребьевке каждого квалификационного раунда.





Отметим, что в качестве принимающей стороны белорусские клубы также могут столкнуться с проблемами, в случае если в стране клуба-гостя будет запрет на посещение Беларуси.



