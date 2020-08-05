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В заявочный лист "US Open"-2020 попали Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко

Квартет белорусских теннисисток попал в заявочный список Открытого чемпионата США по теннису.

Это Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко, сообщает твиттер Boticcelli.

Вера Лапко (N 346 ВТА) попала в заявку турнира "Большого шлема" по защищенному рейтингу.

Ольга Говорцова пока седьмая запасная в основную сетку.

"US Open" пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
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