В заявочный лист "US Open"-2020 попали Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко
Квартет белорусских теннисисток попал в заявочный список Открытого чемпионата США по теннису.
Это Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко, сообщает твиттер Boticcelli.
Вера Лапко (N 346 ВТА) попала в заявку турнира "Большого шлема" по защищенному рейтингу.
Ольга Говорцова пока седьмая запасная в основную сетку.
"US Open" пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
18:29 05/08/2020
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