Фильма про легендарного олимпийского чемпиона Александра Медведя не будет. Проекту отказано в госфинансировании
Министерство культуры Беларуси отменило тендер по созданию фильма для детей и юношества. Его победителем являлся проект Андрея Кудиненко «Десять жизней Медведя», посвященный биографии легендарного белорусского спортсмена Александра Медведя.
Информация об этом появилась на сайте goszakupki.by. В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно о будущих экранизациях. Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.
Проект «Десять жизней Медведя» стал победителем в тендере по производству фильма в игровой форме для детской и юношеской аудитории. Картина в жанре мелодрамы должна была рассказать о биографии Александра Медведя — белорусского спортсмена, борца вольного стиля, трехкратного олимпийского чемпиона, побеждавшего в Токио (1964), Мехико (1968) и Мюнхене (1972), многократного чемпиона мира, Европы и СССР.
Александр Медведь нес государственный флаг Беларуси на Олимпиадах в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м.
Из республиканского бюджета на создание картины должны были выделить 1,8 млн белорусских рублей.
После тендера «Телевизионный продюсерский центр» подал жалобу на его результаты.
МАРТ рассмотрел жалобу и предписал устранить нарушение: заказчик не применил преференциальную поправку в размере 15% к цене, которую предложили участники. Уточним, что при оценке и сравнении предложений преференциальная поправка предоставляет преимущество отечественным участникам.
В итоге Министерство культуры провело повторную оценку предложений по госзакупке и отменило ее. Соответственно, проект об Александре Медведе не получит госфинансирование.
Таким образом, из пяти тендеров, ставших победителями на конкурсе кинопроектов, в настоящий момент реализуется лишь один: мини-сериал «Полчаса до весны» про Владимира Мулявина, над созданием которого работает студия «Первая Киновидеокомпания».
13:54 05/08/2020
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