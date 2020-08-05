



Информация об этом появилась на сайте goszakupki.by. В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно о будущих экранизациях. Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.





Проект «Десять жизней Медведя» стал победителем в тендере по производству фильма в игровой форме для детской и юношеской аудитории. Картина в жанре мелодрамы должна была рассказать о биографии Александра Медведя — белорусского спортсмена, борца вольного стиля, трехкратного олимпийского чемпиона, побеждавшего в Токио (1964), Мехико (1968) и Мюнхене (1972), многократного чемпиона мира, Европы и СССР.





Александр Медведь нес государственный флаг Беларуси на Олимпиадах в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м.





Из республиканского бюджета на создание картины должны были выделить 1,8 млн белорусских рублей.





После тендера «Телевизионный продюсерский центр» подал жалобу на его результаты.





МАРТ рассмотрел жалобу и предписал устранить нарушение: заказчик не применил преференциальную поправку в размере 15% к цене, которую предложили участники. Уточним, что при оценке и сравнении предложений преференциальная поправка предоставляет преимущество отечественным участникам.





В итоге Министерство культуры провело повторную оценку предложений по госзакупке и отменило ее. Соответственно, проект об Александре Медведе не получит госфинансирование.





Таким образом, из пяти тендеров, ставших победителями на конкурсе кинопроектов, в настоящий момент реализуется лишь один: мини-сериал «Полчаса до весны» про Владимира Мулявина, над созданием которого работает студия «Первая Киновидеокомпания».