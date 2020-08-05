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Максим Шкуратенко: «Не знаю, уважают нас поляки или жалеют, но точно относятся к нам лучше, чем к украинцам или россиянам»

Белорусский нападающий Максим Шкуратенко, выступающий за польский клуб из 6 дивизиона, рассказал об отношениях к легионерам в польском миноре.


– Какое отношение к легионерам в польском миноре? Все-таки их берут, чтобы усилить команду.

– Ну, это пятая лига. Когда приехал, просто попытался раззнакомиться с поляками. Они услышали русскую речь, пытались в борьбе вытолкнуть с мини-футбольной площадки. Они же не знали, что белорус – к нам нормально относятся. Это русских и украинцев 50 на 50. Я тоже психанул, начал в корпусишко играть, жестко. Ну и все, приглянулся спонсору и тренеру.

Нормально ко мне относятся, как ко всем белорусам. Хоть польский не знаю, но даже в раздевалке умудряюсь шутить на ломаном языке с английскими словами. Понимают меня. Не знаю, уважают нас поляки или жалеют, что мы белорусы, но точно относятся к нам лучше, чем к украинцам или россиянам, – сказал Шкуратенко. 
Tribuna
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