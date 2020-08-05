



19-летняя футболистка – первая женщина, которая сыграет в профессиональном чемпионате для мужчин (да, девятый дивизион Нидерландов тоже относится к профессиональным лигам).





Женский футбол признали еще в 1971 году – с тех пор это часть Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). С 1986-го KNVB ввел смешанные команды: мальчики и девочки занимаются вместе до 19 лет – дальше девушки имеют право играть только в любительских мужских или женских командах.





Эллен стала исключением – футбольный союз запустил эксперимент, позволяющий женщинам играть в футбол с мужчинами.





«Каждый год в ассоциацию приходят запросы от клубов – они просят разрешение перевести девочек в основную команду. KNVB выступает за разнообразие и равенство. Мы считаем, что должно быть место для всех и каждого. Тем более, в таком случае мы поддерживаем принцип спортивной борьбы и конкуренции.





Поэтому мы начинаем этот пилотный проект. Опыт покажет, работает ли это», – объясняет директор по футбольному развитию KNVB Арт Лангелер.





Эллен находится в системе «Фоарута» с 5 лет, поэтому для нее это не просто эксперимент – девушку едва не заставили уйти из клуба, в котором она провела большую часть жизни.





«Все мои друзья-мальчики перешли в первую команду, а почему я не могу? Поэтому я обратилась к руководству, а оно подало запрос в KNVB. Да, будет тяжело, но это стимулирует меня еще больше. Мои товарищи по команде тоже обрадовались.





Я не знаю, как все пойдет. Но я рада, что могу принять участие в этом эксперименте», – рассказывает Эллен.





Следующий год отдел Лангелера будет следить за успехами Эллен в тесном сотрудничестве с «Фоарутом». Если все пройдет хорошо (Лангелер не уточняет условия), KNVB рассмотрит изменение правила, запрещающего женщинам играть с мужчинами.