БАТЭ расторг контракт с тренером-аналитиком Евтовичем

«31-летний специалист пополнил ряды «желто-синих» в середине января – и, полагаем, это сотрудничество получилось взаимовыгодным. Лука обрел опыт работы в команде, ставящей перед собой максимальные задачи в условиях жесткой конкуренции, и, в свою очередь, делился мыслями и идеями с Кириллом Альшевским в ходе подготовки к матчам.





От души благодарим Луку Евтовича за время, проведенное в стане 15-кратных чемпионов Беларуси, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении БАТЭ.