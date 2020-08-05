+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

БАТЭ расторг контракт с тренером-аналитиком Евтовичем

БАТЭ сообщил об уходе тренера-аналитика Луки Евтовича. Контракт сербского специалиста прекращен по соглашению сторон.

«31-летний специалист пополнил ряды «желто-синих» в середине января – и, полагаем, это сотрудничество получилось взаимовыгодным. Лука обрел опыт работы в команде, ставящей перед собой максимальные задачи в условиях жесткой конкуренции, и, в свою очередь, делился мыслями и идеями с Кириллом Альшевским в ходе подготовки к матчам.

От души благодарим Луку Евтовича за время, проведенное в стане 15-кратных чемпионов Беларуси, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении БАТЭ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
О чём не скажет Тихановская и промолчит Лукашенко?
Лев Марголин
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ КАК СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]