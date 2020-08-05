Глава UFC отказал Макгрегору в поединках









Он заявил, что Макгрегор не появится в октагоне в 2020 году.





"Конор на пенсии. У меня нет планов на него. Он не будет драться в 2020 году, у нас не запланирован бой для него и в следующем году. Конор завязал с боями", - подчеркнул глава промоушена.





Президент UFC прокомментировал принятый Макгрегором вызов шведского бойца Хамзата Чимаева.





"Думаю, большинство из нас не верит, что Конор ушел из спорта навсегда", - заключил Уайт.





За карьеру в ММА Макгрегор провел 26 поединков. 22 из них он выиграл и четыре - проиграл. Ирландец - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.