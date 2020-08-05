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Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переходу в "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" близок к договоренности о переходе защитника борисовского БАТЭ Захара Волкова, — сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Волков выступает в составе БАТЭ с 2018 года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Беларуси и отдал 1 результативную передачу. Волков вызывается в национальную команду Беларуси с 2019 года.

Грозненский "Ахмат" набрал 31 очко в 30 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги сезона-2019/20. Новый сезон в чемпионате России стартует 8 августа. В 1-м туре РПЛ-2020/21 "Ахмат" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет 9 августа.
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