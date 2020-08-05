«Потеющий, болезненного вида старик у микрофона». Первый главред «Прессбола» отреагировал на обращение Лукашенко к народу

Александр Борисевич – первый главный редактор газеты «Прессбол», одного из главных спортивных СМИ Беларуси. Во главе издания он проработал с 1991-го по 1995-й, после чего передал бразды правления Владимиру Бережкову и ушел в бизнес.