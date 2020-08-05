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«Потеющий, болезненного вида старик у микрофона». Первый главред «Прессбола» отреагировал на обращение Лукашенко к народу

Александр Борисевич – первый главный редактор газеты «Прессбол», одного из главных спортивных СМИ Беларуси. Во главе издания он проработал с 1991-го по 1995-й, после чего передал бразды правления Владимиру Бережкову и ушел в бизнес.

Сейчас же Борисевич активно следит за политическими событиями в Беларуси. На его странице в Facebook появляется много записей, связанных с выборами президента – причем бывший журналист явно симпатизирует альтернативным кандидатам. 


Так что не обошел Борисевич стороной и обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу, которое действующий президент произносил 4 августа. От него экс-главред «Прессбола» явно остался не в восторге – и отреагировалдовольно образно.
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