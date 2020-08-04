Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.





Зидан обошел в рейтинге Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем», и Пепа Гвардиолу, возглавляющего «Ман Сити».





Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.





Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл Ла Лигу.





Фото: первая полоса сегодняшнего номера L’Équipe





Источник — L’Équipe



