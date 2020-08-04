+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Здесь и сейчас: Зидан – лучший тренер мира. Он обошел Клоппа и Гвардиолу (L’Équipe)

Французское издание L’Équipe считает главного тренера «Реала» Зинедина Зидана лучшим в мире на данный момент.

Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.

Зидан обошел в рейтинге Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем», и Пепа Гвардиолу, возглавляющего «Ман Сити».

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл Ла Лигу.

Фото: первая полоса сегодняшнего номера L’Équipe

Источник — L’Équipe
by.tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О выступлении Лукашенко. Свежее впечатление.
Петр Рудковский
Ксяндзы і выбары
Игорь Драко
Лузеры, снимайтесь в пользу Светы! Иначе вам конец
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, как для наемников Вагнера...
Ольга Карач
ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ до ухода Лукашенко: что нужно...
Никита Ванин
Поздно, слишком поздно…
Тацяна Грачанікава
Тюрьма не больница. Советы бывшей арестантки


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]