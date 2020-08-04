Здесь и сейчас: Зидан – лучший тренер мира. Он обошел Клоппа и Гвардиолу (L’Équipe)
Французское издание L’Équipe считает главного тренера «Реала» Зинедина Зидана лучшим в мире на данный момент.
Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.
Зидан обошел в рейтинге Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем», и Пепа Гвардиолу, возглавляющего «Ман Сити».
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл Ла Лигу.
Фото: первая полоса сегодняшнего номера L’Équipe
Источник — L’Équipe
19:24 04/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение