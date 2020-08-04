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Роднина осудила методы тренировок Тутберидзе

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила методы тренировок в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Известия».



«Постоянное соперничество на тренировках — это очень тяжело. Олимпийские игры на каждой тренировке — это мало кто выдержит», — заявила Роднина. Она посчитала, что вследствие этого между спортсменками и тренерами возникают проблемы, и они покидают группу. Депутат добавила, что талантливым фигуристкам необходим индивидуальный подход.

За последние три месяца группу Тутберидзе покинули две ведущие спортсменки. В мае о переходе объявила Александра Трусова, в конце июля — Алена Косторная. Тренер заявила, что решение прервать сотрудничество с Косторной было принято после того, как та не захотела выходить на лед вместе с другими ученицами группы.

Косторная — чемпионка Европы сезона-2019/2020. Кроме того, она победила в финале Гран-при в том же сезоне. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне она заняла третье место в финале Гран-при и завоевала бронзу первенства Европы.
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