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Юрий Поклад освобожден от должности спортивного директора минского Динамо

Юрий Поклад освобожден от должности спортивного директора минского Динамо, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, специалист был назначен на эту должность в июне 2019 года. Вместе с ним команда финишировала на четвертом месте в прошлом сезоне.

Впрочем, Поклад продолжит работу в структуре ЗАО ФК Динамо-Минск.

«На своем посту я успел проработать больше года, за это время были достигнуты определенные успехи в юношеском футболе, прямо сейчас очень хороший ход набрал дублирующий состав, нам удалось создать женскую команду, которая сходу захватила лидерство в чемпионате».

«Однако результат основного состава является главным оценивающим критерием в моей работе. К сожалению, турнирное положение минского Динамо прямо сейчас не может устраивать ни руководство клуба, ни болельщиков, ни меня лично, и именно спортивный директор клуба должен нести ответственность за его отсутствие. Поэтому мною принято решение освободить пост спортивного директора. В данный момент команде нужна определенная встряска и надеюсь, что это решение поможет ей», — прокомментировал свой уход Поклад.

Отметим, имя нового спортивного директора станет известно позже.
Sportarena.by
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