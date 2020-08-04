Напомним, специалист был назначен на эту должность в июне 2019 года. Вместе с ним команда финишировала на четвертом месте в прошлом сезоне.





Впрочем, Поклад продолжит работу в структуре ЗАО ФК Динамо-Минск.





«На своем посту я успел проработать больше года, за это время были достигнуты определенные успехи в юношеском футболе, прямо сейчас очень хороший ход набрал дублирующий состав, нам удалось создать женскую команду, которая сходу захватила лидерство в чемпионате».





«Однако результат основного состава является главным оценивающим критерием в моей работе. К сожалению, турнирное положение минского Динамо прямо сейчас не может устраивать ни руководство клуба, ни болельщиков, ни меня лично, и именно спортивный директор клуба должен нести ответственность за его отсутствие. Поэтому мною принято решение освободить пост спортивного директора. В данный момент команде нужна определенная встряска и надеюсь, что это решение поможет ей», — прокомментировал свой уход Поклад.





Отметим, имя нового спортивного директора станет известно позже.



