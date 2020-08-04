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Андрей Островский: У нас уже идет второй тур. Реально на пост президента претендуют только Лукашенко и Тихановская

Экс-игрок сборной Беларуси Андрей Островский поделился мнением о выборах в Беларуси.

– С одной стороны говорят о 72 процентах поддержки Александра Лукашенко, с другой – о трех процентах.

– Как всегда правда где-то посередине. Конечно, если реально смотреть на вещи, три процента – это неправда, но и 72 процента – тоже неправда. Думаю, данный показатель где-то посередине.

– Сейчас иногда доводится слышать рассуждения о том, что в этом году возможен второй тур президентских выборов. Вы верите в такой сценарий?

– Нет. Я вообще считаю, что у нас уже идет второй тур. Имею в виду то, что реально на пост президента Беларуси претендуют только два кандидата – Лукашенко и Тихановская. А остальные, как бы это их не обидеть, больше для массовости. 

Так что вопрос сейчас стоит в одном: наберет победитель больше 51 процента голосов или меньше. Но, мне кажется, если будут считать голоса так, как это делали прежде, на предыдущих выборах, то, конечно, [у Лукашенко] будет больше 51 процента.

– Учитывая то, какое количество людей поддерживает альтернативных кандидатов, сколько народу собирается на митингах в поддержку Светланы Тихановской, действующей власти удастся написать большие цифры?

– Честно, даже не могу предположить, но до этого же удавалось их рисовать :). Единственное, уверен, нынешняя власть приложит максимум усилий для того, чтобы написать большие цифры, а получится у них это сделать или нет – пока вопрос, – сказал Островский.
Источник: tribuna.com
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